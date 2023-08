Nog nooit haalden zo veel werkzoekenden via de VDAB toch nog een diploma. Hun aantal is vorig jaar met meer dan 20 procent toegenomen tot meer dan 2.000. En de inspanningen lonen, want maar liefst 80 procent heeft binnen de drie maanden een job. “Een diploma blijft de beste manier om te slagen op de arbeidsmarkt”, zegt cd&v-parlementslid Robrecht Bothuyne.