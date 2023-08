Succesvolle dag voor België op WK zeilen: Maenhaut en Geurts verzekeren zich van olympisch ticket, Plasschaert klimt naar tweede plaats

Isaura Maenhaut en Anouk Geurts beginnen vrijdag als vierde aan de medaillerace met de beste tien boten in de 49er FX op het WK zeilen in het Nederlandse Scheveningen. Het Belgische duo verzekerde België zo van een quotaplaats voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. In de ILCA 6 rukte Emma Plasschaert op naar de tweede plaats.

In de 49er FX krijgen de beste tien landen een quotaplaats, die Maenhaut en Geurts dus niet meer kunnen mislopen. Woensdag werden ze eerste, vijfde en 19e, waarmee de Belgen klommen van de zevende naar de vierde plaats. Met 99 punten zijn Maenhaut en Geurts 11 punten verwijderd van brons. De Australiërs Olivia Price en Evie Haseldine zijn derde met 88 punten. De Zweden Vilma Bobeck en Rebecca Netzler leiden met 48 punten, voor de Nederlanders Odile van Aanholt en Annette Duetz (84 ptn).

Emma Plasschaert — © BELGA

Nadat ze dinsdag niet het water op ging, kende Emma Plasschaert een begenadigde dag in de ILCA 6. De wereldkampioene van 2018 en 2021 liet een tweede en een derde stek optekenen. De Oostendse volgt met 25 punten op vijf punten van de Hongaarse Maria Erdi (20 ptn). Beloftewereldkampioene Eline Verstraeten, verwezen naar de Silver Fleet, is met 103 punten 73e na een 30e plaats.

In de ILCA 7, waarin net als in de ILCA 6 een landenplaats voor de Spelen wordt gegeven aan de beste 16 landen, steeg William De Smet na een 22e en een 16e plaats naar de 22e stek met 81 punten.

Yannick Lefèbvre en Jan Heuninck, ondergebracht in de Silver Fleet, zijn in de 49er 30e. In de Nacra 17 werden Lucas Claeyssens en Mira Vanroose 37e en Arthur De Jonghe en Janne Ravelingien 47e. Thomas Broucke is 50e in de iQFoil.