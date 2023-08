Alleenstaande vader verkleedt zich als vrouw om Moederdag te vieren met dochter

De Thaise Nattawadee heeft geen moeder in haar leven, maar dat weerhield haar niet om Moederdag te vieren. Want toen alle mama’s in de bloemetjes gezet werden op haar school, dook haar vader op in vrouwenkleren. “Ik kon niet om met het idee dat ze langs de kant zou moeten zitten toekijken”, aldus papa Pratchaya. “Daarom besloot ik om mee te doen, zodat Nattawadee ook kon deelnemen aan alle activiteiten.”