VIDEO. Dries Mertens ziet invaller bij Galatasaray zo hard stuntelen, dat hij z’n lach niet kan inhouden op de bank

Galatasaray plaatste zich dinsdag voor de vierde en laatste voorronde van de Champions League ten koste van de Sloveense kampioen Olimpija Ljubljana. Een dag later doken er leutige beelden op van onder andere Dries Mertens.

De Argentijnse goalgetter Mauro Icardi luisterde zijn eerste basisplaats na zijn definitieve overgang op met de winning goal in de 24e minuut. Halverwege de tweede helft verloor Galatasaray Lucas Torreira met een rechtstreekse rode kaart, maar de bezoekers konden ondanks het numerieke overtal geen gelijkmaker forceren. Mertens startte in de basis bij de thuisploeg en bleef halfweg in de kleedkamers voor Cedric Bakambu.

Op datzelfde moment kwam ook Wilfried Zaha tussen de lijnen. De aanvaller bakte er echter weinig van in zijn tweede optreden na zijn transfer van Crystal Palace. De Ivoriaan trapte op een bepaald moment zelfs tegen zijn eigen been bij een ogenschijnlijke makkelijke pass. Dat gebeurde vlak voor de bank van ‘Cim Bom’, waar Mertens en Icardi hun lach niet konden inhouden.

In de vierde en laatste voorronde ontmoeten Mertens en co. de Noorse kampioen Molde. Laatstgenoemde doorprikte het sprookje van de Faeröerse kampioen Klaksvik na verlengingen met 2-0, waarmee het een 2-1 nederlaag uit de heenwedstrijd uitwiste.