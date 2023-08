Soldaat die gevangen werd in Noord-Korea nog niet terug in VS: “We werken nog steeds aan zijn terugkeer”

De Verenigde Staten hebben woensdag verklaard dat ze nog steeds vastbesloten zijn om hun gevangen genomen soldaat in Noord-Korea vrij te krijgen. Intussen weigeren ze in te gaan op uitspraken van Pyongyang de dag ervoor.

Op 18 juli stak de 23-jarige soldaat Travis King zonder toestemming de gedemilitariseerde zone (DMZ) over, die de twee Korea’s scheidt. Beide landen zijn officieel nog altijd in oorlog sinds een conflict in de jaren 50. Niet lang voor zijn geruchtmakende actie had King twee maanden vastgezeten in een Zuid-Koreaanse gevangenis.

Pyongyang liet dinsdag weten dat een Amerikaanse soldaat die vorige maand zonder toestemming Noord-Korea binnenkwam, dat deed om hij zich niet goed voelde in het Amerikaanse leger. King gaf toe dat hij Noord-Korea illegaal was binnengedrongen, meldden staatsmedia dinsdag, onder verwijzing naar een onderzoek naar de gebeurtenissen door Pyongyang.

“Bekend”

Volgens het Noord-Koreaanse onderzoek bekende de soldaat dat hij het land was binnengekomen “omdat hij een slecht gevoel had bij de onmenselijke behandeling en rassendiscriminatie binnen het Amerikaanse leger”, aldus staatspersbureau KCNA.

King zocht asiel in Noord-Korea of een derde land “en zei dat hij teleurgesteld was in de ongelijke Amerikaanse samenleving”, meldde KCNA.

De Verenigde Staten “kunnen de uitspraken toegeschreven aan soldaat King niet bevestigen”, aldus een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. “We blijven eraan werken om hem veilig terug te laten keren.”