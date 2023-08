Tot 30 maanden cel voor Bulgaren die drugsplantage runnen in Jeuk

In de Hasseltse correctionele rechtbank zijn woensdag twee Bulgaren veroordeeld tot 30 en 18 maanden cel voor het opzetten van een cannabisplantage. In hun woning in de Albert Moyaertsstraat in Jeuk (Gingelom) trof de politie 297 wietplanten aan.

De plantage kwam op 19 maart dit jaar toevallig aan het licht met dank aan de wijkagent. Nog maar net waren de bewoners naar de woning verhuisd en ingeschreven bij de gemeente. Voor een domiciliecontrole kregen ze de wijkagent op bezoek. Ondanks brandend licht in de woning en een auto op de oprit deed er niemand open. Een zoomend geluid en een cannabisgeur trok de aandacht van de wijkagent. Een huiszoeking leverde twee kweekruimtes met verluchting op. Ook tapten de dader illegaal elektriciteit af.

Prostituees

In een anonieme wagen hielden de speurders de woning in de gaten. ’s Avonds merkten ze tot twee keer een Volkswagen met enkele mannen op. Na een achtervolging wisten de speurders de drie inzittenden te klissen. Ze probeerden zich er nog uit te praten door te stellen dat ze op weg waren naar prostituees. Vandaag verblijft enkel een 47-jarige verdachte nog in de cel. Hij zei een schuldenberg van 22.000 euro te hebben. Eerder liep de veertiger in het buitenland ook al meerdere veroordelingen voor gelijkaardige feiten op. Hij kreeg met dertig maanden cel en 8.000 euro boete de zwaarste straf. Zijn kompaan, kreeg 18 maanden cel waarvan de helft met uitstel en 4.000 euro boete. Tot slot verklaarde de rechter de Volkswagen Sharan van de daders verbeurd. De rekening van de proceskosten bedraagt 3.220 euro en is voor rekening van de Bulgaren.