Nederlanders gevat die verdacht worden van inbraken in wagens en fietsdiefstal

Hamont-Achel

De lokale politie HANO arresteerde woensdag rond 0.30 uur twee Nederlanders, 23 en 39 jaar, uit Cranendonck. Een patrouille betrapte hen op heterdaad toen ze in de Stationsstraat in Hamont probeerden om een inbraak in een wagen te plegen. Ze komen ook in aanmerking voor de diefstal van een fiets op Stad en een tweede diefstal uit een voertuig in de Stationsstraat. Die feiten gebeurden dinsdagavond. De zaak wordt nu verder onderzocht.