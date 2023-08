Weer een Albanese drugsrunner veroordeeld in Hasselt

Voor de zesde keer in enkele maanden tijd is in Hasselt een Albanese cocaïnedealer veroordeeld. De procureur sprak eerder al van een plaag. Woensdag kreeg een 21-jarige Albanees 20 maanden cel effectief en 8.000 euro boete.

Het is altijd hetzelfde liedje: jonge Albanese twintigers op zoek naar gemakkelijk geld zakken naar België af om in opdracht drugs rond te brengen. De opdrachtgevers blijven meestal uit beeld omdat de betichten uit vrees voor represailles geen verdere info kunnen geven of vaak zelfs de namen van hun oversten niet kennen.

De woensdag veroordeelde Albanees was zijn handeltje in december 2022 begonnen. Bij zijn arrestatie had de man ruim vijf gram cocaïne, 100 euro en een gsm op zak. Een onderzoek van zijn smartphone leverde niet veel bewijsmateriaal op omdat de gegevens van op afstand gewist werden. Buiten de aangetroffen cocaïne waren er ook nog drie afnemers die hem aan de galg praatten.

Tijdens zijn proces bekende de dader de feiten. De rechter hekelde in het vonnis eveneens dat de man zich agressief tegenover de agenten had opgesteld. “Politiemensen verdienen als ordehandhavers alle respect”, luidde het.