Venus Williams en Caroline Wozniacki krijgen wildcard voor US Open

De 43-jarige Williams, winnares in 2000 en 2001, staat daardoor al voor de 24e keer op de hoofdtabel in New York. Op haar palmares staan ook vijf eindzeges op Wimbledon en twee finaleplaatsen op de Australian Open en Wimbledon (beide in 2017). De laatste keer dat ze een match won op een grandslamtoernooi was in 2021 op Wimbledon. Op de wereldranglijst is de voormalige nummer een naar de 533e plaats afgezakt. Maandag won ze wel nog voor het eerst in vier jaar van een speelster uit de top 20. De Amerikaanse klopte de Russin Veronika Kudermetova (WTA 16) in de eerste ronde van het WTA 1000-toernooi in Cincinnati.

De 33-jarige Wozniacki is voor het eerst weer van de partij sinds haar pensioen na de Australian Open van 2020. Twee jaar eerder won de Deense in Melbourne haar enige grandslamtoernooi. Eind 2018 maakte ze bekend dat ze met reumatoïde artritis sukkelde. In juni 2021 werd ze voor de eerste keer mama, waarna ze in oktober vorig jaar een tweede kindje mocht verwelkomen. Wozniacki stond tussen oktober 2010 en februari 2018 in totaal 71 weken op de eerste plaats van de wereldranglijst. Ze won dertig toernooien, waaronder de Masters in 2017. Daarnaast verloor ze ook nog eens 25 finales, waaronder twee keer op de US Open (2009 en 2014). In juni kondigde de voormalige nummer een haar comeback aan. Ze neemt voor de veertiende keer deel aan de US Open, die maandag 28 augustus van start gaat.