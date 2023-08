Denis Shapovalov geeft forfait voor US Open omwille van aanslepende knieblessure

Denis Shapovalov (ATP 22) zal niet deelnemen aan de US Open, het vierde en laatste grandslamtoernooi van het jaar dat op maandag 28 augustus van start gaat. De 24-jarige Canadees ondervindt te veel last van een aanhoudende knieblessure.

“Ondanks er al het mogelijke aan gedaan te hebben om 100 procent fit te geraken voor de US Open, heeft mijn knie meer tijd nodig. Ik moet jammer genoeg verstek laten gaan. De energie van een grandslamtoernooi, zeker in New York, is niet te evenaren. Ik ga het echt missen om te spelen voor deze fantastische fans dit jaar”, luidde zijn boodschap op Twitter.

Zijn beste grandslamresultaat tot nog toe liet Shapovalov noteren op de editie van Wimbledon in 2021. Hij schopte het toen tot in de halve finales, waarin hij ten prooi viel aan latere winnaar Novak Djokovic.