Peter Vandenbempt: “Zelfs als het land uit elkaar valt, zie ik geen reden om terug in Vlaanderen te komen wonen”

Dé voetbalstem van de VRT, Peter Vandenbempt, woont al jarenlang in het Waalse Bevekom (Beauvechain). En als het ooit tot een splitsing komt van het land, zo zegt hij in een interview met La libre, ziet hij geen reden om terug te keren naar Vlaanderen.

Vandenbempt groeide op in Bierbeek en woont nu in Bevekom, zeven kilometer verder aan de andere kant van de taalgrens. In een interview met de Waalse krant La libre zegt hij daar gelukkig te zijn. Het was nochtans geen romantische keuze: zijn vrouw en hij waren 25 jaar geleden gewoon op zoek naar een betaalbare grond en de prijzen lagen daar lager.

“We zijn hier heel hartelijk verwelkomd en de mensen zijn erg sympathiek”, zegt Vandenbempt. “Dat is het eerste wat me hier opviel. De mensen zeggen allemaal bonjour tegen elkaar op straat. Als ik hier wandelt en iemand kruis, zelfs als die me niet kent, zal die dag zeggen. Dat was in Vlaanderen niet zo.”

De voetbalcommentator zegt naar eigen zeggen in gesprekken dat hij een Waal is. “Ik zeg dat dan misschien wat om te lachen, maar toch. Ten tijde van de uitzending Bye-bye Belgium(een parodie waarin aangekondigd werd dat Vlaanderen de onafhankelijkheid had uitgeroepen, nvdr) heb ik de vraag gekregen wat ik zou doen als het tot een splitsing van ons land zou komen. Tenzij als men mij uit ons huis jaagt, blijf ik hier in Bevekom. Ik zie geen reden om terug te keren naar Vlaanderen. We hebben ons hier altijd heel goed gevoeld.”