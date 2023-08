VIDEO. De koers is oorlog: Britse sprinter kwakt Cosnefroy bijna in de hekken, antwoord van de Fransman is niet voor de poes

De Italiaan Luca Mozzato (Arkéa-Samsic) heeft woensdag op zijn 25e de eerste profzege uit zijn wielercarrière geboekt. Hij was de snelste aan het eind van de tweede etappe van de Ronde van de Limousin, een vierdaagse Franse rittenkoers van het UCI-niveau 2.1.

LEES OOK. Fabio Jakobsen knalt naar ritwinst in de Ronde van Denemarken na dolle finale

De Belg Kenny Molly en de Belgische Zwitser Johan Jacobs kozen samen met drie andere renners voor de vlucht vooruit in een heuvelachtige etappe van 185 kilometer tussen Excideuil en Trélissac, en zongen het uit tot in de laatste vijf kilometer. Maar uiteindelijk werd het toch een lastige sprint bergop voor de ritzege.

In die spurt boekte Mozzato na enkele jaren met bijzonder veel ereplaatsen zijn eerste profzege. Eerder dit seizoen eindigde hij driemaal in de top tien van een Tour-etappe. Achter de rug van de Italiaan bakkeleiden de nummers 2 en 3 in de daguitslag, de Brit Lewis Askey en de Fransman Benoît Cosnefroy. Cosnefroy geraakte ingesloten door een manoeuvre van de Brit en raakte daarbij ei zo na de nadarafsluiting. Na afloop ging hij klerentrekkend verhaal halen bij Askey.

Het incident:

Na solowinst in de openingsetappe blijft de jonge Fransman Romain Grégoire (Groupama-FDJ) in de leiderstrui van de Ronde van de Limousin. Er zijn nog twee etappes te gaan.