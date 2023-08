Kunnen Yellow Tigers woelige periode achter zich laten op EK? Belgische volleybalvrouwen staan voor de belangrijkste weken in hun geschiedenis

Nooit stonden de Yellow Tigers voor belangrijkere weken. Vandaag openen ze in Gent tegen Hongarije hun EK, vanaf 16 september volgt in Japan de strijd voor een olympisch ticket. Maar de aanloop naar dat tweeluik had meer sereniteit verdiend.

Op 16 juni kreeg Gert Vande Broek, bondscoach en nog zoveel meer binnen het Belgisch vrouwenvolleybal, te horen dat hij een jaar uit al zijn functies ontheven werd. Sinds een VRT-uitzending uit december 2021 werd hij achtervolgd door getuigenissen over mentaal grensoverschrijdend gedrag, bodyshaming en machtsmisbruik. De huidige internationals schaarden zich wel in grote getale achter hun omstreden coach en dreigden zelfs even met een forfait voor het EK. Vande Broek ging in beroep tegen de schorsing, maar uiteindelijk zette hij – de sereniteit terwille – zelf een stap opzij.

Kris Vansnick, de nieuwe bondscoach. — © BELGA

De volleybalbond koos, ook op aansturen van de Tigers zelf, voor continuïteit door Kris Vansnick als nieuwe bondscoach aan te duiden. De 42-jarige Vansnick werkt al sinds 2006 als assistent bij de nationale ploeg, waarbij hij ook al vijftien jaar lang de rechterhand van Vande Broek was. Die keuze sloot volgens insiders wel de deur voor een mogelijke terugkeer van enkele topspeelsters, die zich de jongste jaren in steeds grotere aantallen afgekeerd hadden van de nationale ploeg. Hoeveel sterker zou België zijn als Lise Van Hecke, Laura Heyrman, Hélène Rousseaux, Ilka Van de Vyver en Kaja Grobelna nog wel beschikbaar zouden zijn voor een ploeg die kracht en gestalte mist en die offensief te veel steunt op Britt Herbots? Het is een kwestie die ook de volgende weken zal sluimeren. Een klein land als België (of beter Vlaanderen, in Wallonië stelt volleybal zo goed als niets voor) kan het zich niet veroorloven om met zijn schaarse toptalent te morsen.

Uitroepteken

Na een sterk WK 2022 en een piekplek op de wereldranking (elfde) willen de Tigers dit EK hun groei naar de internationale subtop kracht bijzetten. Tegelijkertijd zou het evenement als vliegwiel moeten dienen om het volleybal te promoten, maar de loting voor de poulefase van het EK had milder gekund. België (FIVB 13) krijgt met achtereenvolgens Hongarije (FIVB 36), Slovenië (FIVB 23), Oekraïne (FIVB 21), Polen (FIVB 7) en Servië (FIVB 5) een aanzienlijk stuk Centraal-Europa over de vloer. “Die eerste drie landen zijn voor ons de wedstrijden met een uitroepteken”, aldus Herbots. “Als wij op niveau spelen, moeten we die kloppen. Aan vijftig procent zal dat niet lukken. Polen en Servië vatten we aan zonder al te veel druk, waarvan we met de steun van het thuispubliek hopen op een uitschieter.”

Als organiserend land heeft België de kalender naar zijn hand gezet. De Tigers ontvangen eerst een haalbaar trio, om de poulefase af te sluiten met Polen en Servië die op dat moment hun kwalificatie al op zak kunnen hebben. “Waardoor Servië misschien wel enkele vedetten wat rust zou gunnen”, aldus Herbots. “En door die eerste matchen kunnen we hopelijk groeien in het toernooi. Bouwen, bouwen, bouwen - richting piekmoment.”

Italië

Italië, Servië en Turkije gelden als de voornaamste favorieten voor de Europese titel. Als een van de vier organiserende landen speelt Italië (FIVB 3) de eerste rondes op eigen bodem. Bovendien begroet de titelverdediger de terugkeer van Paola Egonu, die zich na een racismerel had teruggetrokken uit de nationale ploeg. Slag om de arm: in de voorbije Nations League eindigde Italië slechts op de zesde plaats. Ook Servië kende met een tiende plek een tegenvallende Nations League, maar op de grote momenten van de voorbije jaren viel dat land zelden buiten de prijzen, getuige daarvan de dubbele wereldtitels in 2018 en 2022. In de Europese landenranking staat Serviër ook nu nog helemaal bovenaan. Turkije won nog nooit een van de drie grote onderscheidingen (EK, WK, OS), maar stak vorige maand wel de Nations League op zak, waarmee het land meteen ook helemaal bovenaan de mondiale ranking belandde. De Turkse opgang wordt gelinkt aan de naturalisatie van Melissa Vargas, de 1m94 grote hoofdaanvalster die dit jaar haar Cubaans paspoort inruilde voor een Turks.