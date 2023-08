Cornflakesstore in Hasselt is het gat in de markt. — © TV Limburg

Hasselt

Wie van cornflakes houdt, kan sinds enkele dagen terecht bij Rosko’s in de Maastrichterstraat in Hasselt. Het ontbijtzaakje importeert cornflakes vanuit Amerika. Je kan er kiezen tussen veertig verschillende smaken. Het concept is hier niet zo gekend en daar willen Pieter Baeyens en Helga Hoogmartens verandering in brengen.