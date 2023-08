Riemst

Woensdag 16 augustus is in de gemeentelijke basisschool De Tol in Herderen de zomerschool van start gegaan. Op enkele afwezigen na kwamen de 31 vooraf ingeschreven kinderen vol enthousiasme opdagen. Bedoeling is om de leerlingen - die door omstandigheden enige leerachterstand hebben - in twee weken voor te bereiden op het nieuwe schooljaar.