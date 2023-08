Man springt in zee om uitgemergelde pinguïn te redden

De Braziliaanse Rafael en Leila Da Silva waren vrijdag aan het relaxen op het strand toen ze plots een “zwart object” in het water zagen. “Het duurde even vooraleer ik doorhad wat het was”, aldus Rafael. Maar al snel werd duidelijk dat het om een pinguïn ging. “En het diertje was in nood.”

Zonder twijfelen sprong Rafael het water in om de pinguïn te redden. Leila verwittigde op haar beurt een dierencentrum. “De pinguïn was uitgemergeld en zwak”, klonk het wanneer Rafael het diertje had gered. En de medewerkers van het dierencentrum bevestigden het verhaal. “Als jullie de pinguïn niet hadden gered, was het wellicht gestorven. Het dier is ondervoed.” (tica)