Winnen. Een andere optie is er donderdag niet voor KRC Genk tegen de Griekse topclub Olympiakos. Na de 1-0-nederlaag in Athene kan enkel met een zege de kwalificatie voor de play-offs van de Europa League afgedwongen worden. Carlos Cuesta, in afwezigheid van Bryan Heynen aanvoerder van blauw-wit, heeft er alle vertrouwen in. “Het geloof is groot.”