Albanese dealer gevat aan station in Hasselt: cocaïne, cash en een valse identiteitskaart op zak

Hasselt

De politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) arresteerde afgelopen zondag in de omgeving van het station in Hasselt een 26-jarige Albanees die verdacht wordt van dealen. De man had 5.030 euro cash, 33,4 gram cocaïne en een valse identiteitskaart in zijn rugzak zitten.

Het was een patrouille van LRH die de Albanees was opgevallen omdat hij zich verdacht gedroeg. Toen ze hem wilden controleren vluchtte hij weg. De politie zette de achtervolging in en plukte hem uit de struiken op een moment dat de verdachte dacht alsnog te kunnen ontsnappen.

De twintiger werd gefouilleerd en daarbij trof de patrouille onder meer de drugs aan. Na verhoor op het politiecommissariaat moest hij een nacht in de cel doorbrengen. Maandag werd de verdachte voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Hasselt. Die besloot om hem aan te houden waarna de dealer werd overgebracht naar de gevangenis in Hasselt.