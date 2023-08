Fabio Jakobsen knalt naar ritwinst in de Ronde van Denemarken na dolle finale

Europees wielerkampioen Fabio Jakobsen heeft woensdag de tweede etappe gewonnen van de Ronde van Denemarken, een vijfdaagse rittenkoers voor de Pro Series. De Nederlander van het Belgische Soudal-Quick Step was met verve de snelste van een uitgedund peloton.

Net als de openingsetappe kreeg rit 2 van de Ronde van Denemarken een geanimeerd verloop. Zeven renners vormden de lange ontsnapping in een heuvelachtige etappe van 163 kilometer tussen Kjellerup en Silkeborg, maar ook achter hun rug werd veel gekoerst. Op het circuit in finishstad Silkeborg waren voormalig wereldkampioen Mads Pedersen en de Belg Brent Van Moer twee van de renners die probeerden een sprint te ontlopen met een aanval bergop, maar ze slaagden daar niet in.

In de spurt van een select peloton haalde een goeie Jakobsen het uiteindelijk overtuigend voor de Noorse klassementsleider Soren Waerenskjold (Uno-X) en de Deen Soren Kragh Andersen van het Belgische Alpecin-Deceuninck. Het was de zesde seizoenszege voor Jakobsen, die eind dit jaar de ploeg van Patrick Lefevere verlaat voor een nieuw avontuur bij Team DSM-Firmenich. De Belg Vito Braet finishte net buiten de top tien in de etappe, als elfde.

Waerenskjold behoudt daags na zijn zege in de openingsrit de gele leiderstrui van de Ronde van Denemarken. Donderdag staat de langste etappe geprogrammeerd, goed voor 209 kilometer.