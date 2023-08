Brandweer redt koe uit Albertkanaal in Zutendaal — © rr

Zutendaal

De brandweerposten van Bilzen en Genk haalden woensdagnamiddag een opmerkelijke drenkeling uit het Albertkanaal in Zutendaal. Een koe was er in het water gesukkeld en geraakte niet op eigen houtje op het droge. De brandweer rukte uit en zij spotten het dier ter hoogte van het bedrijf Ebema. De koe werd uiteindelijk met vereende krachten levend en wel uit het water gehesen.

© TP

