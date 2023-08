Piloot wordt onwel tijdens vlucht en wordt dood aangetroffen in toilet

De ervaren piloot, die al 25 jaar voor Latam werkte, kreeg het na drie van de acht uur vliegen lastig in de cockpit. Hij voelde zich niet goed, zo zei hij, en strompelde vervolgens naar het toilet op het vliegtuig. Toen hij lang wegbleef en het cabinepersoneel ging kijken, vonden ze hem ineengezakt in dat toilet. De man zou een hartstilstand gekregen hebben. Pogingen om hem te reanimeren hadden geen resultaat. Toen het vliegtuig in Tocumen aan de grond gezet werd, kon geen hulp meer baten voor de man.

De luchtvaartmaatschappij omschreef het voorval als een “pijnlijke en onvoorziene situatie”. Tijdens de vlucht zijn alle veiligheidsvoorschriften gevolgd om het leven van de man te redden, klinkt het nog. Waarom de piloot medische zorg nodig had, is nog onduidelijk.

De getroffen passagiers werden met een andere vlucht naar de Chileense hoofdstad overgebracht. Al waren ze niet allemaal even tevreden met hoe ze behandeld werden. “De passagiers van vlucht LA505 van Miami naar Santiago zijn gewoon afgezet in Panama”, schrijft een van hen op Twitter (nu X). “Medewerkers van Latam zijn hier niet, informatie ook niet. De piloot is blijkbaar dood. Ze hebben ons hier gedropt in het midden van de nacht en we weten nergens van.”