Onverwachte wending in dodelijk schietincident op set ‘Rust’: haalde Alec Baldwin toch de trekker over?

Een onverwachte wending in de zaak rond het schietincident op de set van Rust, de film van en met Alec Baldwin. Plots komt de acteur toch weer in nauwe schoentjes te zitten.

Maandenlang zag het er naar uit dat de acteur niet meer zou aangeklaagd worden voor de tragische gebeurtenissen van bijna twee jaar geleden. Maar de zaak komt in een ander daglicht te staan nu een forensisch rapport is verschenen over het wapen waarmee cameravrouw Halyna Hutchins dodelijk werd getroffen. In een aantal Amerikaanse kranten staat te lezen dat het wapen volgens de onderzoekers alleen heeft kunnen afgaan als destijds de trekker effectief was overgehaald.

Alec Baldwin (65) heeft altijd volgehouden dat hij nooit aan de trekker kwam, maar dat is dus nog niet zo zeker. Baldwins advocaten konden destijds de aandacht van hun cliënt afwentelen door te zeggen dat het pistool misschien niet goed werkte. Maar er is dus misschien toch effectief mee geschoten.

Afgelopen april werd beslist om Baldwin niet te vervolgen. Maar vlak voor de zomer hebben de aanklagers gezegd dat ze nieuwe aanklachten zouden indienen als uit het forensisch onderzoek bleek dat het pistool niet defect was. Of er daadwerkelijk een nieuwe aanklacht komt tegen de beroemde acteur, is op dit ogenblik nog niet beslist. Maar dat zou wel snel beslist worden.