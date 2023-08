Bart Kaëll geeft verstek voor Zoutleeuw Zomert en legt in filmpje uit waarom.

De fans reageren teleurgesteld op het nieuws, dat Bart Kaëll zelf aankondigde in een filmpje op sociale media. De zanger laat weten dat hij hemel en aarde heeft bewogen om het optreden op Zoutleeuw Zomert te combineren met de finale van de Radio 2 Zomerhit. Hij dacht zelfs aan het inzetten van een helikopter, maar ook dat kon geen oplossing bieden.

“We zijn maandag in kennis gesteld van de annulatie door Bart Kaëll”, zegt burgemeester Guy Dumst (CD&V). “In de contracten van de Vlaamse artiesten staat meestal overal een clausule dat ze voor tv-optredens geplande afspraken kosteloos kunnen annuleren. Natuurlijk vonden we het heel spijtig, want we keken erg uit naar het optreden.”

Vervanging gevonden

Het stadsbestuur schoot meteen in actie. “We zijn erin geslaagd om met onze diensten en de vrienden van Bunge Live! een gepast vervangprogramma uit te dokteren”, zegt schepen van Evenementen Dries Matterne (CD&V). “Zo zal een gelegenheidsband met enkele Vlaamse toppers als Stan Van Samang, Guy Swinnen en zangeres Esther Sels optreden.”

“Sommigen zullen blij zijn met een aantal van de nieuwe artiesten die komen en anderen zullen teleurgesteld zijn dat Bart niet komt”, beseft burgemeester Dumst. “Maar we vonden het wel heel sympathiek dat Bart Kaëll ons en onze bewoners heeft aangesproken in een filmpje om zijn verontschuldigingen aan te bieden. En het belangrijkste is dat wij goed weer zullen hebben en met veel fijn mensen samen een fijne avond zullen beleven in onze mooie stad. “