VIDEO. De sfeer zit goed bij het Vuelta-team van INEOS: kopman Geraint Thomas lacht met “wieltjeszuiger” Laurens De Plus

Geraint Thomas wil straks een gooi doen naar zijn eerste eindzege in de Vuelta. Daarbij zal de Welshman de nodige hulp kunnen gebruiken van luxeknecht Laurens De Plus

Thomas deed in zijn carrière nog maar één keer mee aan de Ronde van Spanje. In 2015 werd de ex-Tourwinnaar 69ste. Dit jaar moet het veel beter en dus zit de renner van INEOS momenteel in de Franse bergen voor een hoogtestage. Daar kwam hij naar eigen zeggen De Plus tegen op de beklimmingen van de Isola.

Onze landgenoot deelde vervolgens een video van hoe hij in het wiel van Thomas hangt. “Wieltjeszuiger” schreef De Plus erbij. Thomas hield het al lachend bij: “Wanneer je een random kerel in je wiel krijgt, die tot op de top video’s zit te maken.” De sfeer is alvast uitstekend.