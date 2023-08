Toeriste veroorzaakt ophef door oeroude rotsformatie te beklimmen voor foto

Een toeriste die op bezoek was in het Chinese Wave Valley heeft voor heel wat ophef gezorgd op het internet. Op videobeelden is te zien hoe ze zonder gêne over een hek kruipt om te poseren op een oeroude rotsformatie. De geologische landvorm, gevormd door erosie, is bijzonder kwetsbaar voor schade. Of de vrouw ook gestraft werd voor haar daden, is niet geweten.