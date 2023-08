Puigdemont vraagt controleerbare toezeggingen van Sanchez in ruil voor steun in Spaans parlement

“We kunnen geen vooruitgang boeken op nationaal niveau op basis van beloften van mensen die ze nooit nakomen, dus er zijn controleerbare feiten nodig voor we ons verbinden aan welke stemming dan ook,” schreef de leider van de pro-onafhankelijkheidspartij Junts per Catalunya (JxCat, Samen voor Catalonië) op X.

“We hebben geen vertrouwen in de Spaanse politieke partijen”, voegde Puigdemont eraan toe, die in ballingschap leeft in België sinds zijn mislukte poging om Catalonië af te scheiden van Spanje in 2017.

Nieuwe voorzitter

Donderdag zullen de 350 parlementsleden die op 23 juli zijn verkozen en die in Madrid bijeenkomen voor de inauguratie van de nieuwe legislatuur een nieuwe voorzitter van het parlement kiezen.

Er wordt uitgekeken naar de stemming, omdat ze de allianties tussen de verschillende partijen zal onthullen in de aanloop naar een tweede cruciale stemming: de aanstelling van de toekomstige premier.

Winnaar

De conservatieve Partido Popular (PP) van oppositieleider Alberto Núñez Feijóo haalde 136 zetels binnen en won zo de verkiezingen. De partij bleef daarmee echter ver onder de absolute meerderheid van 176 zetels, zelfs met de steun van het extreemrechtse Vox, dat 33 zetels binnenhaalde en de enige potentiële bondgenoot is. De socialisten van premier Pedro Sánchez eindigen op de tweede plaats, met 122 zetels.

De PSOE van Sánchez en zijn radicaal-linkse bondgenoten Sumar (31 zetels) maken in principe meer kans om de Baskische en Catalaanse partijen, die de regering al regelmatig steunden in het parlement, achter zich te krijgen. Maar om benoemd te worden heeft Sánchez dus de steun nodig van de zeven afgevaardigden van JxCat.

Woensdag deed Sánchez nog een toenaderingspoging richting Catalaanse onafhankelijkheidsstrijders. “Spanje spreekt Castiliaans (Spaans, nvdr), maar het spreekt ook Catalaans, Baskisch en Galicisch”, zei hij op een bijeenkomst van nieuwe socialistische parlementsleden en senatoren, waarbij hij beloofde het gebruik van deze drie regionale talen binnen de Europese instellingen te bevorderen, een oude eis van de nationalisten.