Verwarring over de finishlijn of niet: Primoz Roglic en Jumbo-Visma winnen met overmacht ploegentijdrit in Ronde van Burgos

Jumbo-Visma heeft woensdag de tweede rit gewonnen van de wielerronde van Burgos (Spa/Pro Series), een ploegentijdrit over dertien kilometer. De Hongaar Attila Valter van de Nederlandse ploeg is de nieuwe klassementsleider.

Daags na de sprintzege van de Colombiaan Juan Sebastian Molano stond in Burgos een ploegentijdrit van Ona naar Poza de la Sal geprogrammeerd, goed voor 13,1 kilometer waarvan de laatste twee omhoog liepen. Die opdracht noemden ze bij Jumbo-Visma vooraf “zeer nuttig” met het oog op de komende Ronde van Spanje, waarin ook een ploegentijdrit steekt. De Sloveen Primoz Roglic is hun kopman in Burgos en rijdt straks ook de Vuelta.

Jumbo-Visma torste dankzij hardrijders als Roglic, diens landgenoot Jan Tratnik en de Italiaan Edoardo Affini de favorietenrol voor de ploegentijdrit in Burgos, en maakte die ook waar: de ploeg zette de toptijd neer van 14:38, en geen enkele ploeg wist die nog te verbeteren. Het Spaanse Movistar werd uiteindelijk tweede op negentien seconden, het Duitse Bora-Hansgrohe derde op een halve minuut.

Bij heel wat tv-kijkers was er wel behoorlijk wat verwarring. De finishlijn was bijna onherkenbaar, zeker omdat er geen aankomstboog geplaatst werd. Een kleine 100 meter verder stond er wel een boog met Burgos op, waardoor het leek alsof renners te vroeg dachten dat ze over de streep waren.

De Hongaar Attila Valter kwam als eerste van de renners van Jumbo-Visma over de aankomst, en houdt daar de paarse leiderstrui aan over. De Ronde van Burgos duurt nog tot en met zaterdag. Donderdag wacht een lastige etappe met in de finale de Picon Blanco, een beklimming buiten categorie.

Uitslag: