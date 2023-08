Meer dan alleen Remco Evenepoel: ook naar deze landgenoten wordt het uitkijken in de Vuelta

Over tien dagen gaat in Barcelona alweer de Vuelta van start. De deelnemerslijst is allesbehalve definitief, maar dat er net als de voorbije jaren opnieuw veel Belgen zullen rondfietsen in de derde grote wielerronde van het jaar is zeker. Een overzicht.

KLASSEMENTSRENNERS

Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) wordt uiteraard de man in de Belgische (en internationale) spotlights. Dat de 23-jarige starboy uit Schepdaal terugkeert naar Spanje om zijn titel te verdedigen heeft natuurlijk alles te maken met zijn opgave in de Giro. Evenepoel is hongerig en klaar, zo bewees zijn zege in de Clásica San Sebastián en op het WK tijdrijden. Die tijdritkwaliteiten zal Evenepoel enkel kunnen uitspelen in de enige individuele tijdrit van 25,8km rond Valladolid (en een beetje in de ploegentijdrit in Barcelona). Een bisnummer in de Vuelta lijkt moeilijker dan zijn eerste eindoverwinning vorig jaar. De tegenstand is nog sterker en talrijker dan in 2022, toen hij bovendien al een jaar op voorhand van de Vuelta een hoofddoel had gemaakt.

Voor de bevestiging van Evenepoel leek Cian Uijtdebroeks (BORA - hansgrohe) de enige Belgische klassementsman in de Vuelta te zullen worden. De nog steeds maar twintigjarige Uijtdebroeks maakt in de Vuelta zijn debuut in een grote ronde. Een debuut in de schaduw. Van Evenepoel, maar ook van zijn ervaren ploegmakker Aleksandr Vlasov. De goedlachse Belgische klimmer reed dit jaar al toptienplekken in het eindklassement van sterk bezette rittenkoersen als de Ronde van Catalonië (9e), de Ronde van Romandië (6e) en de Ronde van Zwitserland (7e) en mag dromen van een mooie klassering in Madrid.

Cian Uijtdebroeks — © Getty Images

SPRINTERSHet parcours van de Vuelta heeft dit jaar weinig lekkers in petto voor sprinters, dus sturen de meeste topspurters hun kat naar Barcelona. De uitgelezen kans voor enkele landgenoten met snelle benen om een gooi te doen naar een eerste ritzege in een grote ronde. Dan denken we in de eerste plaats aan Gerben Thijssen (Intermarché – Circus-Wanty). De 25-jarige Limburger was er met een tweede plek in Aguilar de Campoo in 2020 al een keertje dichtbij en zag zijn Vuelta vorig jaar gehypothekeerd met een stevige val in de tweede rit. Met drie mooie spurtzeges dit seizoen op de teller mag er alvast een flinke dosis zelfvertrouwen mee in de valies. Debutant Milan Menten, dit jaarwinnaar van Le Samyn en verzamelaar van een rits podiumplekken,mag in de Vuelta sprinten voor Lotto Dstny. Met zeven grote rondes op de teller kan Edward Theuns (Lidl - Trek) zijn ervaring uitspelen in de jacht op een eerste ritzege.

Gerben Thijssen — © VDB

RITTENKAPERS

Bij Lotto Dstny nemen ze flink wat vrijbuiters mee die mogen jagen op etappewinst. Thomas De Gendt won twee ritten in de Tour en de Giro en nog maar eentje in de Vuelta. Een onevenwicht dat de 36-jarige ontsnappingskoning absoluut van zijn palmares wil krijgen. Met zijn ervaring kan De Gendt ook veel betekenen voor de jonge rasklimmers Lennert Van Eetvelt en Sylvain Moniquet.

Thomas De Gendt — © BELGA

Bergop verwachten we ook wel wat van Steff Cras (TotalEnergies). Die zag een goed begin van de Tour de France dramatisch eindigen na een val door een onoplettende toeschouwer en richtte vervolgens meteen het vizier op de Vuelta. Voor Cras wordt het zijn vierde deelname aan de Vuelta. Na zijn debuut in 2019 werd hij in 2021 knap twintigste en eerste Belg. Vorig jaar moest hij opgeven na een valpartij in de tweede rit. Rune Herregodts miste door ziekte de Giro en de Tour, derde keer goede keer in de Vuelta? De hardrijder van Intermarché – Circus-Wanty is een krak in het meegaan in ontsnappingen. In de openingsrit van de Dauphiné strandde hij nog met de meet in zicht. Ook voor Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck) wordt de Vuelta allicht zijn enige grote ronde dit jaar. De Belgisch kampioen van 2020 won vorig jaar de achttiende etappe van de Giro.

KNECHTEN

De knoop van de Vuelta-ploeg rond Remco Evenepoel is nog niet helemaal ontward, maar Patrick Lefevere verklapte dit weekend in zijn column in onze krant dat Louis Vervaeke en Pieter Serry - ook vorig jaar belangrijk in Remco’s Vuelta-zege - er zeker bij zullen zijn. Mauri Vansevenant zal meer dan waarschijnlijk de rol van de afwezige Ilan Van Wilder als eerste luitenant overnemen. Vansevenant deed het alvast uitstekend in de Clásica San Sebastián.

Laurens De Plus (INEOS Grenadiers) probeert op zijn beurt dan weer net zoals in de Giro Geraint Thomas naar de eindzege te loodsen. Pluski combineerde in Italië al dat beestenwerk voor de Brit met een tiende plek in het eindklassement.

Ook Robbe Ghys (Alpecin-Deceuninck) wil in Spanje graag het knechtenlivrei aantrekken. De 26-jarige Limburger die in Glasgow samen met Lindsay De Vylder net naast een medaille greep in de ploegkoers droomt ervan zich te kunnen profileren als lead-out voor een topsprinter.