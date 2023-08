Jef en Irène vieren briljanten huwelijk in Houthalen

Houthalen-Helchteren

65 jaar geleden stapten Jef Vaes (89) en Irène Clerix (90) in Houthalen in het huwelijksbootje. Jef was vele jaren leraar muzikale vorming aan het Hubertuscollege en begon in 1960 in de kerk van Neerpelt-Centrum als koster-organist. Dat deed hij meer dan 60 jaar. Irène zorgde ondertussen voor het huishouden en de 5 dochters in hun woning in de Brouwersstraat. Momenteel is de familie uitgebreid met 13 kleinkinderen en maar liefst 9 achterkleinkinderen. (gn)