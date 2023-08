Onbekende mountainbiker die Van der Poel olympisch ticket bezorgde, spreekt voor het eerst: “Meer dan terecht dat Mathieu gaat”

Na zijn valpartij in Glasgow zei de wereldkampioen op de weg het volgende: “Het heeft geen invloed op mijn plannen op de mountainbike. Het doel blijft Parijs, daar moet ik Tom Schellekens ook voor bedanken. Hij heeft de plek binnengehaald zaterdag, dus dat is een geluk bij een ongeluk.”

De 20-jarige Schellekens finishte als vijfde bij de beloften. De Nederlander eindigde achter vier renners van landen die al zeker zijn van deelname (Groot-Brittanië, Frankrijk en de VS), waardoor Nederland - dat niet in de top 19 van de wereldranglijst staat - een van de twee begeerde tickets in de wacht sleepte. Voorlopig, want de definitieve lijst volgt pas eind mei 2024. Als er tegen dan nog verschuivingen zijn op de UCI-ranking, kan Oranje er alsnog naast vallen. Die kans is echter klein.

© EPA-EFE

Zijn prestatie leverde Schellekens een berichtje op van Van der Poel, met een welgemeende ‘bedankt’. Meer had de Nederlander niet nodig want zelf aanspraak maken op dat olympisch ticket zat nooit in zijn hoofd.

“Mijn doel was om de top vijf te halen en dat is gelukt”, vertelt Schellekens bij Omroep Brabant. “Tijdens de wedstrijd heb ik alles goed gedaan. Dat ik nu een olympisch startbewijs heb veroverd, is mooi voor ons land. Het is overigens meer dan terecht dat Mathieu van der Poel naar Parijs gaat, ik kan nog lang niet aan hem tippen. Ik rij nog een paar jaar bij de beloften, dan zou het wel heel onrealistisch zijn om al in de top bij de elite mee te rijden.”

De 20-jarige Nederlander zette onlangs zijn krabbel onder een tweejarig contract bij Jumbo-Visma Development Team. Hij wil zich ook ontplooien op de weg. “Ik heb een vermogensmeter op mijn mountainbike zitten en door de cijfers die dat oplevert, ben ik in beeld gekomen bij de opleidingsploeg. Hier kan ik me verder ontwikkelen als mountainbiker en de volgende stappen zetten. Daarnaast krijg ik de kans als wegwielrenner. Fem van Empel en Milan Vader zijn me bijvoorbeeld voor gegaan”, klinkt het.

Van der Poel liep overigens een biertje mis door zijn valpartij. Beloftenwereldkampioen (op de weg) Axel Laurance was klaar om de Nederlander er eentje te betalen bij een top vijf plek. “Hij vond dat heel genereus”, aldus de Fransman. “Maar ik was van plan om het goedkoopste biertje te kopen”.