Kaarskesprocessie trekt naar de grot in Nerem

Tongeren

Op de vooravond van hemelvaart was er in Nerem de jaarlijkse kaarskesprocessie. Na een viering in de kerk trokken zo’n 100 parochianen naar de Lourdesgrot. In dit Kroningsjaar mocht de groep OBO uit de Jekervallei mee opstappen in processiekleed. Rosien Jaspers en Josiane Houben leidden de viering aan de grot: “Het thema van de Kroningsfeesten ‘#Zoek verbinding’ is hier vanavond voelbaar: samen zijn, samen bidden, samen zingen.”

Tijdens het opkuisen van de grot werd afgelopen week ontdekt dat het kruisbeeld verdwenen was. “Gelukkig heeft Marie-Jeanne ons een ander kruisbeeld bezorgd. Pastoor Jeva zal het nu zegenen“, vertelt Rosien Jaspers. Zij deed ook een oproep voor vrijwilligers om de zitbanken aan de grot te schuren en te verven. (diro)