Borgloon

In hotel De Pastorie in Gors-op-Leeuw - een project van vzw De Wroeter Kortessem - kunnen werkgevers en werknemers van het reguliere circuit kennis maken met sociale economie. “In deze tijden van arbeidskrapte moeten we oog hebben voor de sociale economie, waar zoveel verborgen talenten zijn”, zei minister van Werk Jo Brouns.