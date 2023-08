Kunsthappening Les couleurs de Montmartre lokt 2.000 bezoekers naar het begijnhof

SINT-TRUIDEN

De Montmartre-kunstmarkt in het Truiense begijnhof lokte 117 kunstenaars en ruim 2.000 bezoekers. “Met de uitbreiding van het kunstcircuit rond de kerk konden wij het maximum aan kunstenaars een plaatsje geven”, vertelt Marleen Thijs, voorzitter van het Begijnhofcomité. “Er was een verrassend en rijk aanbod aan schilderkunst, pentekeningen, glaskunst, fotografie, keramiek en allerlei ambachten op het Begijnhof. Je kon er de kunstenaars zelf aan het werk zien.”

Tussendoor kon men een kijkje nemen in de adembenemende Begijnhofkerk, de centrale architecturale parel van het begijnhof in Sint-Truiden. Verpozen kon met een heerlijk wijntje, aperitief of iets lekkers uit de foodtrucks op het gezellige Franse zomerterras. Op het zomerterras kon men gezellig bijpraten onder de lommerrijke platanen, genietend van chansons, terwijl de jongsten zich konden uitleven op het springkasteel of met de kinderanimatie. (jcr)