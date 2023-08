Lotte Kopecky toont regenboogtrui zondag voor het eerst in het Nederlandse Etten-Leur, net als Mathieu van der Poel

Kersvers wereldkampioene Lotte Kopecky is toegevoegd aan de deelnemerslijst van de Profronde van Etten-Leur, een criterium dat nu zondag wordt gereden in de gelijknamige Nederlandse gemeente.

Kopecky zal het moeten opnemen tegen onder meer het nummer twee van Glasgow, Demi Vollering, en de afscheidnemende Annemiek van Vleuten. Ook tweevoudige medaillewinnares Puck Pieterse verschijnt aan de start. Het criterium van de vrouwen begint om 15u30. Kopecky gaf afgelopen zondag zelf aan dat ze nog niet wist waar ze voor het eerst haar nieuwe trui zou tonen. Voor de GP Plouay op zaterdag twee september maakt ze deel uit van de voorlopige selectie van SD Worx.

De organisatoren in Etten-Leur, een dorp in de buurt van Breda, pakken trouwens groots uit. Want niet enkel Kopecky, ook Mathieu van der Poel zal er voor het eerst te zien zijn in zijn regenboogtrui. Hij neemt het op tegen onder meer Jasper Philipsen, Jordi Meeus en Giulio Ciccone.(gvdl)