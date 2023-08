Crisis bij Duitse communistische partij Die Linke houdt aan na vertrek fractieleider

De Duitse communistische partij Die Linke blijft kampen met ernstige interne strubbelingen. Nu heeft ook de fractieleider van de partij, Dietmar Bartsch, aangekondigd dat hij een stap opzij zet. Bartsch stond al sinds 2015 aan het hoofd van de extreemlinkse fractie in de Bundestag, maar zal in september geen kandidaat meer zijn bij de interne verkiezingen.

De 65-jarige Bartsch kondigt zijn vertrek aan in een brief aan zijn fractiegenoten. Naar eigen zeggen nam Bartsch de beslissing een hele tijd geleden. Toch kan het nieuws niet los worden gezien van de crisis die de partij doormaakt. Zo was er het recente ontslag van zijn covoorzitster Amira Mohamed Ali. Zij verwees daarbij naar de manier waarop Die Linke omging met geruchten dat Sahra Wagenknecht, een van de prominente partijfiguren, een nieuwe partij uit de grond wil stampen. Mocht het zo ver komen, dan dreigt een interne scheuring.

Volgens Bartsch dateert zijn beslissing al van lang voor de parlementsverkiezingen van 2021 en was die ook al bekend bij zijn familie en politieke vrienden. “Ja, velen hebben me de voorbije dagen en weken opgeroepen me opnieuw kandidaat te stellen, gezien de ongemakkelijke toestand voor de partij. Uiteindelijk ben ik bij mijn beslissing gebleven”, schrijft Bartsch.

Covoorzitters Janine Wissler en Martin Schirdewan betreuren de beslissing, maar brachten tegelijkertijd hulde aan Bartsch. Hij was sinds 2015 fractieleider van Die Linke, eerst samen met Wagenknecht en sinds kort met Mohamed Ali.

Vervreemd

Wagenknecht, misschien wel de bekendste extreemlinkse politica van Duitsland, raakte steeds meer vervreemd van haar partijgenoten door een aantal van haar uitgesproken populistische standpunten. Die gaan van forse kritiek op de Duitse coronamaatregelen en pleidooien voor een strenger migratiebeleid, tot uithalen naar de levering van wapens aan Oekraïne en verwijten aan het adres van de regering dat die een economische oorlog voert tegen Rusland.

Verwacht word dat Wagenknecht tegen het einde van het jaar zal beslissen of ze een nieuwe partij opricht, met het risico voor Die Linke dat ze in die operatie een aantal parlementsleden zal losweken. In dat geval zou de partij geld, functies en invloed verliezen.