VIDEO. Familie van Anderlecht-nieuwkomer Luis Vazquez overvallen in Argentinië

Geen leuk nieuws voor Luis Vazquez. De aanwinst van Anderlecht kreeg te horen dat zijn familie het slachtoffer is geworden van een overval.

Op beelden die circuleren op sociale media is te zien hoe enkele gemaskerde mannen vannacht de woning van de familie Vazquez, in El Trébol, binnendrongen. Op het moment van de feiten zouden er kinderen aanwezig geweest zijn, samen met vader Ruben Vazquez.

De buit: 500.000 dollar (zo’n 457.000 euro), enkele horloges en autosleutels. Tot op heden zouden er geen aanhoudingen gebeurd zijn.

Vazquez kwam deze zomer voor 4,5 miljoen euro over van Boca Juniors. De Argentijnse spits tekende een contract tot 2028 in Brussel. Hij viel tegen Antwerp 7 minuten in, tegen Sint-Truiden kwam Vazquez niet van de bank.