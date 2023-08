Vier minderjarige verdachten verhoord voor vernedering van 13-jarige in Sint-Truiden

Politie en parket hebben sinds de start van het onderzoek vier minderjarige jongeren geïdentificeerd die verdacht worden van het bedreigen en slaan van een 13-jarige. Ze filmden de halfnaakte jongen terwijl ze hem vernederden en schopten. In het kader van het opsporingsonderzoek dat in maart opgestart werd heeft de politie de jongeren al verhoord en eveneens een aantal gsm-toestellen in beslag genomen.

De feiten vonden al eind februari plaats. Op beelden die onze redactie ontving is de 13-jarige jongeman zittend op zijn knieën te zien, met zijn broek op zijn enkels. De jongen excuseert zich eerst voor iets bij iemand die hij El Patron moet noemen, waarna de daders hem dwingen om de grond te kussen. Wanneer hij niet meteen ingaat op hun vraag, duwt iemand met een kap over het hoofd hem op de grond. De jongen vraagt nog om te stoppen, maar krijgt een schop.

Naar aanleiding van de feiten en de verspreiding van de beelden via onder meer Snapchat stapte de familie van de jongen in maart naar de politie. Zij dienden meerdere klachten in. Het parket van Limburg startte daarop een opsporingsonderzoek. Volgens een vertrouwenspersoon van het jonge slachtoffer worden vandaag zowel de dertienjarige D. als familieleden van hem bedreigd en geïntimideerd door het zogenaamde El Patron-groepje.

Dezelfde vertrouwenspersoon spreekt ook van een 22-jarige die tot het groepje zou behoren en gekend staat bij de politie voor drugsfeiten. Maar in het onderzoek is momenteel enkel sprake van jongeren onder 18 jaar. “De voorbije maanden zijn er vier verdachten van de feiten geïdentificeerd”, zegt Marijke Teunis van het parket Limburg. “Het betreft vier minderjarigen. Ze werden allen verhoord door de politie. Aangezien er filmpjes van de feiten werden gemaakt, heeft de politie eveneens enkele gsm-toestellen in beslag genomen. Deze worden geanalyseerd. Momenteel is de politie nog bezig met bijkomend onderzoek en het bundelen van alle onderzoeksresultaten. Het dossier is met andere woorden nog steeds lopende”, besluit Marijke Teunis.

Het is de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken die het verdere onderzoek voert.