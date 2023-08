H&M gaat mogelijke mistoestanden in kledingfabrieken in Myanmar onderzoeken

De Zweedse modeketen H&M gaat twintig beschuldigingen van misstanden in kledingfabrieken in Myanmar onderzoeken. Dat heeft het kledingconcern woensdag meegedeeld aan het nieuwsagentschap Reuters. H&M reageert daarmee op een rapport van mensenrechtenorganisatie Business and Human Rights Resource Centre (BHRRC).

De in het Verenigd Koninkrijk gevestigde mensenrechtenorganisatie had woensdag melding gemaakt van 156 mogelijke wantoestanden tegen werknemers, die tussen februari 2022 en februari 2023 plaatsvonden in kledingfabrieken in Myanmar.

Twintig meldingen konden gelinkt worden aan leveranciers van H&M. Vaak gaat het om onterecht ingehouden salarissen van werknemers. Het bedrijf zegt in een reactie dat alle door BHRRC gesignaleerde gevallen worden opgevolgd. Er worden corrigerende maatregelen genomen door lokale teams, klinkt het nog.

De in totaal 156 meldingen in het rapport van BHRRC, zijn een opmerkelijke stijging ten opzichte van de 56 gevallen een jaar eerder. Dat wijst erop dat de rechten van de werknemers erop achteruit zijn gegaan sinds de militaire coup in Myanmar in februari 2021, zo stelt de organisatie.

Het rapport is gebaseerd op meldingen van wantoestanden door vakbonden en door lokale en internationale media. Naast H&M wordt ook het Spaanse modeconcern Inditex, het moederbedrijf van onder meer Zara, vaak vermeld in het rapport (21 keer).