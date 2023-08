Duitsland gaat cannabisgebruik (beperkt) legaliseren

Beperkte cannabisconsumptie wordt legaal in Duitsland. Volgens informatie van persagentschap DPA heeft de Duitse regering woensdag een wetsvoorstel van minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach (SPD) daarover aangenomen.

Het plan is om cannabis te schrappen van de lijst van verboden middelen in de narcoticawet. Vanaf 18 jaar wordt het bezit van 25 gram toegestaan. Privé mogen er maximaal drie cannabisplanten gekweekt worden. In speciale verenigingen, zogenaamde cannabisclubs, mogen de leden samen de drug kweken en onder elkaar verdelen.

© REUTERS

Na het kabinetsbesluit moet de wet nog door de Bondsdag en Bundesrat goedgekeurd worden. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is er geen goedkeuring van de deelstaten nodig. Het ministerie verwacht dat de wet eind dit jaar van kracht wordt.

Nog voor de wet werd aangenomen, was er al veel kritiek van de christendemocraten in de oppositie en van verenigingen uit de justitiële, politie- en gezondheidssector. Ze waarschuwen voor gezondheidsrisico’s voor jongeren en voor extra lasten voor politie en rechtbanken.

De Duitse regering verdedigt het plan met het argument dat het de zwarte markt en de georganiseerde misdaad zal inperken.