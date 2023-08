Trainer Marc Brys over de zwakke seizoensstart van OH Leuven: “Of ik mij zorgen maak om de play-downs? Uiteraard”

De supporters van OH Leuven zijn niet de enigen die zich zorgen maken om de één op negen waarmee de competitie is aangevat en over het kwaliteitsverlies deze zomermercato. Dat doet ook coach Marc Brys. “Of ik mijn kern evenwaardig vind aan die van vorig seizoen? Wat moet ik daarop zeggen? Je kent toch ook iets van voetbal?”

Vanavond staat er bij OH Leuven een supportersavond gepland. De fans willen uitleg na de recente één op negen en krijgen die van Marc Brys, Ariël Jacobs en Peter Willems. Hoewel het om een ‘open vergadering waarbij iedereen welkom is’ gaat, blijkt de pers niet welkom. Soit. Marc Brys vindt het alvast geen probleem om uitleg te verschaffen. “Een supporter heeft recht op een stem in een club”, zegt hij. “Er zullen vanavond wel een paar mensen heel negatief doen, maar je moet kunnen incasseren. Daar kan ik wel tegen. Maar als er iets gezegd wordt waar ik niet mee akkoord ben, zal ik ook antwoorden.”

© BELGA

Als gevolg van de één op negen valt in Leuven nu af en toe het woord degradatie. In het nieuwe competitieformat spelen liefst vier teams play-downs. “Of ik mij daar zorgen om maak? Uiteraard”, geeft Brys toe. “Wie zegt van niet, die liegt. Het zou zelfs hautain zijn om te zeggen dat ik mij daar geen zorgen over maak. Anderzijds denk ik wel dat wij niet zullen zakken als we het hele jaar mentaal sterk blijven.” Dat het behoud nu al het doel is geworden, zal bij de fans toch ook wel steken. Die dromen nog altijd van top acht.

Waar de supporters minstens zo zeer van wakker liggen als van de één op negen, is de transferpolitiek. Er lijkt onvoldoende adequaat te zijn ingespeeld op het grote aantal vertrekkende sterkhouders aan Den Dreef: Louis Patris, Mandela Keita, Casper De Norre, Mousa Tamari en Mario Gonzalez zijn weg. Brys heeft er zelf ook zijn mening over, al probeert hij zich nog in te houden. “Of ik mijn kern evenwaardig vind aan die van vorig seizoen? Wat moet ik daarop zeggen? Je kent toch ook iets van voetbal?”, vraagt hij zich luidop af. Een vraag niet beantwoorden kan soms nog veelzeggender zijn dan ze wel beantwoorden.

Het moet wel gezegd dat OHL deze week twee belangrijke transfers heeft gerealiseerd: doelman Maxence Prévot en spits Jonathan Braut Brunes. “Dat zijn cruciale posities, dus hun komst is een geruststelling”, besluit Brys.