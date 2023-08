Appartement in Deurne verzegeld omdat het illegale sekswerkers huisvest: “Kast met propere lakens en handdoeken in woonkamer”

Een appartement op de gelijkvloerse verdieping in de Ravelsbergstraat in Deurne moet een maand sluiten wegens ernstige verstoringen van de openbare orde. Dat besliste Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA). In het appartement verbleven illegale sekswerkers.

De Antwerpse politie heeft na een anonieme melding controle uitgevoerd bij een appartement met drie verdiepingen in de Ravelsbergstraat in Deurne. Een bewoner van het pand verklaarde dat er elke dag meerdere mannen het appartement op de gelijkvloerse verdieping binnen- en buitengingen. “De laatste maanden verbleven er verschillende vrouwen, telkens voor een korte periode”, vertelt Johan Vermant, woordvoerder van burgemeester De Wever (N-VA). ‘In dat appartement trof de politie na controle twee Spaanse sekswerkers aan. In een kast in de woonkamer lagen propere lakens en handdoeken, die ter beschikking werden gesteld aan de vrouwen.”

Verder waren er erg weinig meubels aanwezig. Beide vrouwen stonden bovendien niet ingeschreven in het Belgische rijksregister en kenden elkaar niet, maar hadden via kennissen het appartement gevonden. Ook konden ze geen huurcontract voorleggen, maar de ene vrouw verklaarde 300 euro per week te betalen voor het appartement en de andere 400 euro per week. Het geld werd cash opgehaald.

Onderhuur

De eigenaar van het pand verklaarde aan de politie dat hij niet wist dat de huurder zelf niet woonde in het appartement. Ook beweerde hij dat het appartement slechts over één slaapkamer beschikte en dat hij niet wist dat er een extra slaapkamer was bijgemaakt. De huur voor het appartement bedraagt maandelijks 650 euro. Hieruit blijkt dus dat de huurder, die het op zijn beurt doorverhuurt aan verschillende vrouwen, zich zo verrijkt heeft.

“Uit de verschillende vaststellingen van de politie blijkt dat er in het appartement kwetsbare sekswerkers van buitenlandse origine verblijven die bovendien geen van allen de Nederlandse of Engelse taal machtig zijn. Het risico op voortzetting en herhaling van de illegale praktijken is reëel”, aldus Vermant.

Het appartement mag vanaf 14 augustus tot en met 13 september niet meer verhuurd worden of op een andere manier ter beschikking gesteld worden. De politie zal vervolgens een nieuwe controle uitvoeren. Die moet aantonen dat er geen sekswerkers meer verblijven. De betrokken vrouwen werden ondertussen door de politie doorverwezen naar Violett, een vzw die medische en sociale hulp biedt aan sekswerkers.