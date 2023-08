Woedende menigte in Pakistan valt kerken aan

In Pakistan heeft een woedende menigte meerdere kerken aangevallen nadat een christelijke familie beschuldigd was van blasfemie. Volgens veiligheidsbronnen trokken woensdag honderden mensen, gewapend met stokken en stenen, door een christelijke wijk in de stad Jaranwala, in de provincie Punjab. Ze beschuldigden minstens twee christenen van het onteren van de koran, het heilige schrift van de islam. Wat de twee precies zouden hebben gedaan, is onduidelijk.