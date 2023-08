Chaos in Ierland: klanten halen even ‘gratis’ geld af bij bankautomaten

Een technische fout bij Bank of Ireland heeft dinsdag tot chaotische taferelen bij geldautomaten in Ierland geleid. Klanten konden door het effect meer geld opnemen dan er op hun rekening stond, zo meldt de krant The Irish Times woensdag.

Foto’s op sociale media tonen lange wachtrijen aan de geldautomaten, onder meer omdat het valse gerucht werd verspreid dat er ‘gratis’ geld kon worden afgehaald. Sommige machines kwamen zonder geld te zitten. Op andere plaatsen is de politie tussenbeide gekomen om mensen te verhinderen geld op te nemen, meldt Irish Times.

De bank heeft het defect woensdagmorgen hersteld en heeft zich verontschuldigd voor de problemen.

Bank of Ireland beklemtoont dat al het opgenomen geld van de rekening zal worden afgeschreven. Dat geldt ook voor mensen die te veel geld afhaalden omdat ze hun saldo niet konden controleren. “We zijn ons ervan bewust dat klanten mogelijk niet in staat waren om hun saldo te raadplegen, maar ze moeten geen geld opnemen/overmaken als de kans bestaat dat ze in het rood staan”, zo staat in een mededeling.

Aan de klanten die door de storing in financiële moeilijkheden komen, wordt aangeraden om contact op te nemen met hun bankfiliaal.