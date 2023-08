Tachtiger nog steeds in coma nadat elektrische fietsen van koppel in elkaar haken

De man die vorige zaterdag samen met zijn echtgenote zwaar ten val kwam tijdens een fietstocht in Sint-Niklaas ligt nog steeds in coma. Intussen lijkt de toedracht van het ongeval op het fietspad op de Ster wel duidelijk. “Dit was niet meer dan een heel spijtig ongeval, helaas met heel zware gevolgen”, zegt hun zoon Johan Nys.

“Mijn papa wordt inderdaad nog steeds in een kunstmatige coma gehouden. Zijn toekomst is nog onzeker maar zijn toestand na de zorgen in de kliniek is stabiel gebleven”, laat zoon Johan Nys namens de familie weten.

Het koppel reed zaterdag in de late namiddag met de fiets op weg naar huis toen ze beiden op het fietspad op de Ster, het stukje tussen het Zonneken en het rondpunt De Ster, samen ten val kwamen. “Mijn mama kon intussen een verklaring afleggen bij de politie. Blijkbaar wou mijn vader haar inhalen waardoor hij ingehaakt is. Dus niet door echt naast elkaar te rijden. Zij en ikzelf weten maar al te goed dat het fietspad zich daar niet toe leent om op welke manier dan ook naast elkaar te rijden. Ze kennen de omgeving daar goed genoeg”, aldus nog Johan.

“Het fietspad wordt op de plaats van het ongeval afgescheiden van de straat met een strook betonklinkers waarvan om de meter er eentje hoger steekt als rammelstrook voor auto’s. Aan de ander kant van het fietspad is een betonnen goot met een diepte van ongeveer 5 centimeter. Als dan een fietser iets overkomt zit die gevangen.”

Helm

Johan bevestigt dat zijn ouders geen helm droegen en met een elektrische fiets reden. “De fietsen die ze gebruiken zijn wel elektrisch, maar het minivouwfietsmodel. Die zijn veel lichter in gewicht en dus gemakkelijker te besturen. Ze reden ook aan een gewone fietssnelheid. Mijn ouders zijn een stuk in de tachtig. Sinds ze enkele jaren terug hun auto hebben weggedaan hebben ze allebei een stevige elektrische fiets waarmee ze al hun verplaatsingen doen. Het zijn dus bijzonder geoefende fietsers die altijd heel voorzichtig zijn.”

De twee fietsen liepen zelf geen schrammetje op. “Dit was dus niet meer dan een heel spijtig ongeval, helaas met heel zware gevolgen. Hopelijk komt alles met papa straks weer goed en kunnen ze hopelijk ook weer samen de fiets op”, besluit Johan.