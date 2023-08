KRC Genk-doelman Tobe Leysen op weg naar OH Leuven

Tobe Leysen, derde doelman bij KRC Genk, lijkt op weg naar OHL. De 21-jarige Kempenaar moet in Leuven tweede doelman worden ten koste van Valentin Cojocaru, die weg mag.

Leysen heeft in Genk nog een contract tot 2025, maar dat lijkt hij dus niet uit te doen. Hij was er derde doelman achter Maarten Vandevoordt en Hendrik Van Crombrugge. Bij OHL lijkt er geen plaats meer voor Cojocaru. De Roemeen ging te vaak in de fout, ook vorig weekend tegen Union blunderde hij nog. Eerder deze week tekende de Fransman keeper Maxence Prévot al voor OHL.(mah)