Vandalen snijden elektriciteitskabels door vlak voor laatste Parkies-concert in Maasmechelen

De vernielingen in het Koninginnepark in Eisden-Tuinwijk. — © rr

Dinsdagnacht hebben onbekenden een aantal elektriciteitskabels doorgesneden in het Koninginnepark in Eisden-Tuinwijk (Maasmechelen). Daar staat woensdagavond vanaf 19 uur het laatste Parkies-concert gepland. Gunther Neefs zal er optreden.

“Met een ploeg vrijwilligers gingen we woensdagvoormiddag voor de zevende keer dit seizoen het Koninginnepark in orde brengen voor een nieuw concert van Parkies”, vertelt Ludo Coenen, secretaris van Tuinwijk 2020. “Groot was onze verbazing toen we zagen dat vandalen de elektriciteitskabels hadden doorgesneden. Die kabels hangen heel erg hoog tussen de bomen, zodat je er niet aan kan. We moeten zelf met een ladder tegen de stam in de boom kruipen om er te geraken.”

“Aan de elektriciteitskabels hangen veel lampen die het park in de avonduren verlichten, voor de veiligheid. Maar die werken nu dus niet meer. Omdat alle materialen gehuurd zijn, hebben we een externe firma ingeschakeld om de verlichting te herstellen. We bieden Parkies gratis aan en als vereniging Tuinwijk 2020 verdienen we niets aan deze concerten. We organiseren louter voor de samenhorigheid en de gezelligheid. Daarom vinden we het jammer dat onbekenden roet gooien in het eten en bewust vernielingen aanbrengen.”

“Enkele weken geleden waren er al elektriciteitskabels afgetrokken uit de bomen. Nu hebben ze de elektriciteitskabels doorgesneden. Desondanks zal Gunther Neefs woensdag wel gewoon optreden op Parkies, met als voorprogramma Little Chris. We zullen alles in het werk stellen opdat het Koninginnepark langs de Koninginnelaan in Eisden-Tuinwijk verlichting heeft.”

© rr