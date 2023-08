De man of de vrouw: wie zegt gemiddeld sneller “ik zie je graag”?

Het is dé vraag die in iedere prille relatie vroeg of laat opduikt: zie ik de ander graag? En wanneer ben ik klaar om daarvoor uit te komen? In tegenstelling tot wat je misschien dacht, stelt een nieuwe studie nu dat mannen wat dat betreft vaak de eerste stap zetten.

Wetenschappers van de Abertay University in Dundee ondervroegen 3.109 volwassenen – waarvan 70% vrouwen en 30% mannen – over liefde. Vooral het uiten van die gevoelens stond centraal in de studie en de resultaten zijn opmerkelijk.

Variatie

Uit de bevraging blijkt dat mannen na gemiddeld 69 dagen beginnen na te denken over het zeggen van “ik zie je graag”, terwijl dat bij vrouwen zo’n 77 dagen duurt. Na 107 dagen gaan mannen gemiddeld over tot actie, vrouwen volgen 15 dagen later. Al gaat het hier natuurlijk om gemiddeldes. Een vijfde van de respondenten zegt bijvoorbeeld “ik zie je graag” na één à twee maanden, 0,5% zegt het binnen de week en bij 0,4% duurt het langer dan een jaar. Personen met een vermijdende hechtingsstijl vinden het minder leuk om dat magische zinnetje te horen, terwijl zij met een angstige hechtingsstijl het net meer appreciëren dan gemiddeld.