Controverse over valse ‘joodse’ neus van Bradley Cooper in nieuwe film ‘Maestro’

In zijn nieuwe film Maestro, over de joodse dirigent Leonard Bernstein, draagt Bradly Cooper (48) een valse neus. Bij joodse mensen wekt dat veel controverse.

Zopas is de trailer gelost van Maestro, een biopic over de joodse dirigent Leonard Bernstein. De rol wordt gespeeld door de Amerikaanse acteur Bradley Cooper. Om de gelijkenis met Bernstein te vergroten, kreeg Cooper een valse neus opgeplakt.

Op sociale media halen joodse mensen uit naar die neus. Ze noemen het een karikatuur, “alsof alle joden een grote neus hebben”. De neus van Bradley Cooper is zelfs letterlijk een overdrijving. Er worden foto’s geplaatst van de Bradley Cooper naast Leonard Bernstein en dan is duidelijk te zien dat Coopers neus groter is dan die van Bernstein.

(lees verder onder de reacties)

In de film heeft Bradley Cooper Carey Mulligan als tegenspeelster. Zij speelt de rol van Bernsteins echtgenote Felicia Montealegre. De film focust op die relatie.

(lees verder onder de trailer van Maestro)

Er is ook veel commentaar op de keuze van een niet-jood voor de rol van Bernstein. Veel filmfans hadden liever de joodse acteur Jake Gyllenhaal Leonard Bernstein zien spelen. Gyllenhaal had trouwens plannen in die richting, met Martin Scorsese of Steven Spielberg als regisseur.

De film komt eind november in de zalen en eind december op Netflix.