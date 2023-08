Extra tenten aan de kleinere Boiler Room en een knotsgekke Boulevard: dit is nieuw op Pukkelpop

“Pukkelpop is veilig verklaard.” Met dat goede nieuws startte organisator Chokri Mahassine de jaarlijkse veiligheidsrondgang de dag voor de start van het festival. Daar kijkt ook burgemeester Steven Vandeput (N-VA) erg naar uit. “Dit is altijd intens, maar de samenwerking met Pukkelpop loopt intussen als een geoliede machine.”

Toch lijkt het bijna alsof Pukkelpop die machine graag op de proef stelt. “Eigenlijk is de Main Stage het enige wat sinds 1985 nog overeind staat”, lacht Chokri. “Voor de rest wijzigen we constant.”

Op het terrein is dat ook merkbaar. Voor het eerst in jaren is er een tweede ‘Open Air’-podium met de Backyard, pal tegenover de Main. Daarnaast de Lift, meteen de twee podia voor nieuw talent, met tussenin gepropt DWNTWN.

Nog nieuw: de e-Rena, te ontdekken bij Food Wood en de doorsteek vanaf de Dance-site. Daar is de Boiler flink kleiner, maar er zijn nu wel twee satelliettenten om in te feesten. Opvallend: de gloednieuwe ‘Safe & sound’-zone in de plaats van The Valley en Petit Bazar. “Dat laatste is nu Boulevard Bizar geworden, met de hele dag door knotsgekke dingen op de 725 meter lange en 8 meter brede houten Boulevard doorheen Pukkelpop.”