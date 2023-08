Average Rob verkoopt zelf pilsjes in de Colruyt vlak bij Pukkelpop

Average Rob neemt donderdag één van de kassa’s van de Colruyt in Zonhoven over met zijn biermerk Tout Bien. Het opzet van de stunt: de dorst van een eerste lading Pukkelpoppers lessen.

Tijdens Pukkelpop doen de supermarkten in de buurt van de wei in Kiewit steevast gouden zaken als het aankomt op de verkoop van blikjes bier. Een kans die contentcreator Average Rob maar al te graag aangrijpt om zijn eigen label te promoten. Twee jaar geleden bracht hij samen met twee vrienden Tout Bien op de markt, een pilsmerk waarvan op de dag van de lancering 50.000 blikken over de toonbank gingen. “We zullen donderdag de kassa van de Colruyt in Zonhoven op 900 meter van de festivalweide voor enkele uren overnemen”, zegt het internetfenomeen, die al langer een partnership heeft met de supermarkt. “Vanaf elf uur vind je ons in de winkel, waar we ook een resem toffe activiteiten voorzien: van nieuwe merchandising, tijdelijke tattoos tot een heuse camping-leverservice.”

Tijdens de nacht van donderdag op vrijdag palmt Average Rob trouwens ook de Boiler room in, samen met Omdat Het Kan Soundysytem. Zijn feestje start om half één ’s nachts.